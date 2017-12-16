16/12/2017 11:24


AKPM Trump'ın Kudüs kararını görüşecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk heyeti, Donald Trump'ın Kudüs kararının gündeme alınması için harekete geçti

ABD Başkanı Trump'ın kararı, Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan AKPM Siyasi İşler Komitesi ve Başkanlık Divanı'nda gündeme geldi.Türk heyeti, ocak ayında toplanacak AKPM Genel Kurulunda, Trump'ın kararı ve bunun Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, bölgedeki istikrara etkilerinin "Acil işler" başlığı altında gündeme eklenmesi yönünde talepte bulundu.

Ulaşılan acil görüşme talebi metninde, Trump'ın kararının, tüm insanlığın görevi olarak görülen Kudüs'ün tarihi statüsünü koruma ve nihai barışı sağlamaya yönelik saldırı olduğunun altı çiziliyor.Avrupa Konseyi'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasında ortaya koyacağı katkıların sorgulandığı metinde, "AKPM'nin, İsrail ve Filistin parlamentolarının üyelerinin birlikte temsil edildiği tek uluslararası kuruluş" olduğuna vurgu yapıldı.

AKPM Türk Heyeti Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın gündeminde olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin Trump'ın bu sorumsuz kararı karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti. Küçükcan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda 49 üye ülke hakkında kararlar alan Konseyin, Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik baskı, işkence ve adaletsizlikleri görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecini canlandırma: Avrupa Konseyi'nin katkıları" başlıklı acil gündem talebini, AKPM Genel Kurulu öncesi toplanacak Başkanlık Divanı değerlendirip karara bağlayacak.


deprem haberleri
Gaziantep'te korkutan deprem
Banu A.
Üniversiteli genç kız silahları bakın nerede saklamış
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKPM Trump'ın Kudüs kararını görüşecek
Atatürk Havalimanı
Atatürk Havalimanı’nda insan kaçakçısı 3 kişi tutuklandı
terörist
Yakalanan PKK'lı terörist karakolda intihar etti
İlgili Haberler
terör operasyonu

Son 1 haftada terör örgütüne ağır darbe

hava harekatı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Nurettin Canikli

Milli Savunma Bakanından bedelli askerlik hakkında son açıklama

dunyanin en iyi 500 universitesi

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında Türk üniversitesileri var

Son Dakika Haberleri
deprem haberleri

Gaziantep'te korkutan deprem

Banu A.

Üniversiteli genç kız silahları bakın nerede saklamış

Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı’nda insan kaçakçısı 3 kişi tutuklandı

terörist

Yakalanan PKK'lı terörist karakolda intihar etti

 Yazarlarımız
vatan OZ

Nardugan Bayramınız kutlu olsun

Ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk Mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları'nı süslerler. Türkler, bu ağaçların altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar, kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler düzenler. Nardugan nedir ? ...

Devam