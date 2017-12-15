15/12/2017 08:48


Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

 


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