15/12/2017 07:18


Milli Savunma Bakanından bedelli askerlik hakkında son açıklama

Nurettin Canikli

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, merakla beklenen bedelli askerlik konusuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu

TBMM Genel Kurulunda, konuyla ilgili açıklama yapan Canikli, "Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. 10 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem, beş yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama şunu söylüyorum biraz daha açmak açısından; öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde yani şu an itibarıyla, içinde bulunduğumuz an, dönem itibarıyla böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.


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