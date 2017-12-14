Yakın Doğu Koleji Öğrencisine Oxford Üniversitesinden Davet

Yakın Doğu Koleji’nin Akademik Başarıları Sınırları Aştı

Yakın Doğu Koleji 12 sınıf öğrencisi Ecem Özkoççatlı, dünyanın en önde gelen saygın üniversitelerinden Oxford Üniversitesi tarafından mülakata davet edildi.

Yakın Doğu Kolejinden verilen bilgide, daha öncede yaptığı başvurular sonucunda London Imperial College’den doğrudan kabul alan Ecem Özkoççatlı’nın, dünyanın en köklü ve prestijli üniversiteleri arasında olan Oxford Üniversitesi tarafından da mülakata davet edildiği belirtildi.

Işılay Arkan: “Öğrencilere Mentor Danışmanlık Yapılıyor…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, Yakın Doğu Kolejinde üniversiteye ve hayata hazırlanan her öğrenciye bir mentor öğretmenin birebir danışmanlık yaptığını belirtti.

Mentor Öğretmenlik Sistemi ile öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişimi gözlenirken akademik başarılarının artmasını da hedeflendiklerini anlatan Okul Müdürü Arkan, tam hazırlık sistemi ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin eksiksiz bir eğitim aldığını söyledi. Sistematik hazırlık ve etkin takip sürecinin sonucunda Yakın Doğu Koleji mezunlarının üniversite hayatlarına yurtiçinde ve yurtdışında önde gelen üniversite ve fakültelerinde öğrenimlerine devam ettiğini ifade eden Arkan, “Bu yolda azimle yürüyen öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimi kutlarım” dedi.

Araştıran ve Sorgulayan Bir Öğrenciydi…

Işılay Arkan, Genetik alanında eğitim almak isteyen öğrencileri Ecem’in ortaöğretim hayatı boyunca 10.00 diploma ortalaması ve GCE sınavlarındaki üstün başarısı ile sadece biyoloji deslerinde değil fizik, kimya alanında da üstün başarılar sergileyen bir öğrenci olduğunu anlattı.

Ecem’in öğrenmeye hevesli, çalışkan, azimli, çabuk öğrenen, soru soran ve araştıran çok yönlü bir öğrenci olduğunu ifade eden Arkan, “Gönüllü olarak kimsesiz çocuklar için çalışan ve okulumuzun onursal komitesinde görev alan kızımız, okulumuzun düzenlediği Fen sergilerinde de gerçekleştirdiği deneylerle her zaman aktif bir öğrenci olmuştur” sözlerini kullandı.

“Bilimin Işığında Yaratıcı ve Donanımlı Bireyler Yetiştiriyoruz”

Yakın Doğu Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Cem Hami de konuyla ilgili olarak, Yakın Doğu Kolejinde, öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamalarının hedeflendiğini söyledi.

Cem Hami, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde yabancı dillerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşadıklarını vurguladı.

Hami, “Bilimin ışığında yetişen Ecem gibi öğrencilerimiz yaptığımız işi ne derece doğru yaptığımızın kanıtıdır. Dünyalı, çağdaş bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve layık oldukları eğitimi almalarını sağlamak ve tüm bunların bu güzel dönütlerini almak bizleri çok mutlu etmektedir” şeklinde bir konuştu.