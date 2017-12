Kıbrıslı Türkler İngiltere’ye Göçün 100. Yılını kutladı

Kıbrıslı Türkler İngiltere’ye Göçün 100. Yılını Victoria & Albert Müzesi’nde Sanatla Buluşturdu

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Kıbrıs Türk Toplumu İngiltere’deki 100. yıllarını, Merkez Londra’da düzenlenen bir kültür & sanat etkinliği ile kutladı. Dünyanın önde gelen sanat müzelerinden olan Victoria & Albert’ta (V&A) gerçekleştirilen ve 500 kişinin üzerinde katılımcıyı ağırlayan bu etkinlik, Britanya’nın 300,000 nüfuslu Kıbrıs Türk toplumunu ulusal olarak temsil eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations – CTCA UK) tarafından düzenlendi. Önemli konuklar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Konsolosu Ülkü Alemdar, Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve Basın Ataşesi İsmet Ramiz; Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık, Lord Sheikh, ve Kıbrıs Türk kökenli belediye meclis üyeleri Alev Cazimoğlu, Ersin Celebi ve Ahmet Öykener vardı. Tüm ayrıntılı fotoğaraflar Avrupa gazetsinde.

Çetin Ramadan

CTCA’nın geçmiş başkanlarından Çetin Ramadan yapmış olduğu açılış konuşmasında, Britanya’nın Kıbrıs’ı 1878’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan alarak topraklarına katmasıyla ve arkasından ilk göçmenlerin 1917’de gelmesiyle başlayan, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki 100 yıllık tarihine değindi. Ramadan, Kıbrıslı Türklerin, İngiltere ve Avustralya, Kanada, ABD ve Türkiye gibi ülkelere daha çok siyasi ve ekonomik sebeplerle gittiklerinin ve huzurlu bir hayat arayışındayken yerleştikleri bu ülkelere ciddi ekonomik ve kültürel katkılarda bulunduklarının altını çizdi.

Leyla Kemal

CTCA Başkanı Leyla Kemal ise, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki sivil toplum faaliyetlerinin 1951’den bugüne uzanan geçmişine değindi ve CTCA hakkında bilgi verdi: “Seçilmiş gönüllülerden oluşan ve 24 derneği temsil eden CTCA, 9 Mart 1983’teki kuruluşundan beri Kıbrıs Türk toplumun ve derneklerinin menfaati için durmak bilmeden çalışmaktadır. CTCA aktif olarak birçok toplumsal görevde bulunmakta ve yirmi binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan ilk Kıbrıs Türk Festivali ve başarılı Kıbrıslı Türklerin ödüllendirildiği Gala Gecesi gibi üst düzey etkinliklerin düzenlenmesinde, desteklenmesinde ve tanıtılmasında rol almaktadır.” Kemal konuşmasını, Britanya Kıbrıs Türklerini CTCA’yı desteklemeleri için teşvik ederek ve “Birlikte çok daha başarılı olabiliriz” diyerek sonlandırdı.

TEVFİK ZEKAİ

Açılış konuşmalarında, Kıbrıs’tan göç etmek zorunda kalan halkın yeterince ezildiği, KKTC’nin tanınma zamanının geldiği, KKTC halkının diğer dünya vatandaşlarıyla ile eşit haklara sahip olması ve vatanlarına direkt uçabilmeleri gerektiği gibi ortak mesajlar verildi. Kendisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dostu ve destekçisi olarak tanımlayan Britanyalı siyasetçi Lord Sheikh, konuşmasında İngiltere Parlamentosu’ndaki KKTC grubunun kurulmasındaki rolünden bahsetti. KKTC’nin eğitim alanındaki başarılarını öven ve Kıbrıs Türk kültürüne hayranlık duyan Sheikh, göçün 100. yılını anan bu etkinliğin bir parçası olmaktan heyecan duyduğunu da dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dostu ve destekçisi olarak tanımlayan Britanyalı siyasetçi Lord Sheik

Kıbrslı Türklerin çevrelerine uyum sağlarken kültürlerini ve geleneklerini de koruduklarını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık ise bu tarihi etkinliğe katılmış olmaktan duyduğu gururu paylaşarak Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki başarılarından övgüyle bahsetti.

EDDIE ERTAN

“My Heart Belongs to

Açılış konuşmalarından sonra, CTCA’nın hazırlatmış olduğu ve Kıbrıslı Türk göçmenlerle yapılan röportajlardan kesitler içeren “My Heart Belongs to…….100 years of Turkish Cypriot Migration to the UK” belgeseli iki farklı seansta izleyicilerle buluştu. CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, Kazım Altan, Türker Çakıcı, Alan Hickmet, Nesrin, İbrahim Hüseyin, Nezihe Hüseyin, Demet Hüseyin, Eddie Ertan, Galip Ahmet, Halil Başaran, Orhan Başaran, Teyfik Zekai, Mehmet Ramadan ve Zehra Ramadan’ın yer aldığı bu belgeselde, göç edenlerin Kıbrıs’taki hayatları, İngiltere’ye göç etme sebepleri, buradaki hayatlarında yaşadıkları zorluklar ve mutluluklar ve hangi ülkeyi evleri olarak gördükleri gibi konular ekrana yansıtıldı. Soru-cevap kısmından sonra CTCA, belgeselde yer alan isimlere, filmin yapımcıları Eithne Nightingale ve Mitchell Harris’e ve etkinliğe katkılarından dolayı Victoria & Albert Müzesi’nden Janet Browne’ye plaket takdim etti.

TÜRKER ÇAKICI

“My Journey from Güvercinlik”

Londra’nın eşsiz mekânlarından biri olan V&A Müzesi’nde gerçekleştirilen “Göçün 100. Yılı” etkinliğinde Semra Eren-Nijhar tarafından hazırlanan ve İsmail Veli’den de fotoğraflar içeren “My Journey from Güvercinlik” fotoğraf sergisi, el sanatlarının sergilendiği Kıbrıs Köşesi ve Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ile Hornsey Atatürk Türk Okulu folklor gösterileri de yer aldı. CTCA’nın 2018’de düzenleyeceği festivalin hazırlıkları ise devam ediyor. Önümüzdeki ay bu konu hakkında detaylı bilgi verilecek.

Kıbrıslı Türkler İngiltere’ye Göçün 100. Yılını Victoria & Albert Müzesi’nde Sanatla Buluşturdu