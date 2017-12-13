13/12/2017 08:17


Down sendromlu Filistinli genç Türkiye'ye getirilecek

Filistinli Muhammed

Kudüs krizinin ardından protesto gösterileri düzenleyen Filistinliler arasında bir de down sendromlu genç vardı. İsrail askerlerinin bu genci darp ederek gözaltına alması tüm dünyanın tepkisini çekmişti

Uluslararası Down Sendromu Federayonu Abdullah Tuncay, 16 yaşındaki Muhammed'in gözaltına alınmasını 'insanlık ayıbı' olarak yorumladı.İsrail askerlerinin vahşeti sonrası harekete geçen Uluslararası Down Sendromu Federayonu, Muhammed'in serbest kalmasını bekliyor. 16 yaşındaki Muhammed serbest kalır kalmaz Türkiye'ye getirilecek. Filistinli Muhammed, Türkiye'ye getirildikten sonra psikolojik ve sosyal destek alacak.


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