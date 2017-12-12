12/12/2017 15:01


İTO Başkanı İbrahim Çağlar sonsuzluğa uğurlanıyor

İbrahim Çağlar

Geçtiğimiz ün hayatını kaybeden 57 yaşındaki İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, bugün düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlanıyor

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılım sağladı. Öte yandan İbrahim Çağlar'ın naaşının bulunduğu tabutun üzerine kabe örtüsünün sarıldığı görüldü. Çağlar'ın cenazesine iş dünyasından yoğun katılım var. 

Cenaze törenine katılım sağlayanlar arasında; Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Orhan Gencebay, Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yer alıyor.


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