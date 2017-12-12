İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın vefatının ardından çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı

Çağlar'ın hayatını kaybetmeden önce gittiği hastanede “Gazınız olabilir” denilerek eve gönderildiği ortaya çıktı.

Hürriyet Yazarı Vahap Munyar bugünkü yazısında Çağlar’ın ölüm süreciyle ilgili ayrıntıları yazdı. Çağlar ‘Payitaht İstanbul’ dizisindeki rolünü oynamak için eşi ve çocuğuyla birlikte günü film setinde geçimiş. Arkadaşlarına göre dizide rol almasının yaratabileceği etki konusunda kaygılarını iletmiş.

başlamış ve gece Koşuyolu’ndaki bir özel hastaneye gitmiş. Vahap Munyar sonrasında olanları şöyle anlattı:

Nöbetçi doktorlar Çağlar’ı muayene etti, EKG çekti, bir aksilik görünmediğine karar verdi:

– Gaz sıkışması olabilir. Size gaz sıkıntınızı çözecek bir ilaç yazalım. Bunu kullanın, rahatlarsınız.

Eşinin kullandığı arabayla nöbetçi eczaneye yöneldiler, İbrahim Çağlar cebini yokladı, yanına para almamıştı. Eşi atıldı: — Sen arabada otur. Ben ilacı alırım.

Eşi ilacı alıp döndüğünde Çağlar’ı başı önünde, kendinden geçmiş buldu. Hemen aynı hastaneye döndü. Kalp masajıyla müdahale sonrası Çağlar, aynı hastanenin Bağcılar’daki merkezine yönlendirildi. Orada anjiyo yapıldı, doktor Çağlar’ın eşi ve o ana kadar haberi olup hastaneye koşan arkadaşlarına durumu açıkladı:

– Anjiyo yaptık, bir damar tıkalıydı. Stent taktık. Hastayı iki gün burada müşahede altında tutacağız. Bir süre vücudun oksijensiz kalması sorun yaratmış olabilir. Müşahede sırasında vücudu soğutacağız.

Hastanede bekleyenler arasında bulunan Adnan Ersoy Ulubaş ve arkadaşları saat 04.00 dolayında görev bölümü yaptı:

– Hepimiz beklemeyelim. Bazılarımız evlerine dönüp biraz dinlensin, sabah nöbeti devralır.

Ulubaş, görev bölümü sonrası eve döndü. Çok geçmeden telefon geldi:

– İbrahim Çağlar ikinci kez kalp krizi geçirdi.

Hastaneye gitmek üzere evden çıkmıştı ki acı haber ulaştı:

– İbrahim’i kaybettik…