New York'taki patlama terör saldırısı mı

New York'ta bugün meydana gelen patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor

Patlama sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. New York Polis Departmanının açıklamasında A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. Polis patlamanın boru bombasından kaynaklandığını açıkladı.

Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtilirken, Amerikan medyasının geçtiği bilgilere göre bir şüpheli gözaltında.ABC News'in polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, olası bir boru bombası, terminalin zemin katının altındaki bir geçitte patlatıldı. Patlamanın terör saldırısı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.