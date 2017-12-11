11/12/2017 09:51


2017 Nobel ödülleri sahiplerine ulaştı

2017 Nobel ödülleri

2017 yılı fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç'te düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı

Başkent Stockholm Konsert Huset'te (Konser Evi) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.Eylülde açıklanan ödüller, sahiplerine, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildi.

Buna göre, 2017 fizik ödülünü Kip S. Thorne, Rainer Weiss ve Barry C. Barish, kimya ödülünü Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson, fizyoloji/tıp ödülünü Michael W. Young, Michael Rosbash ve Jeffrey C. Hall, ekonomi ödülünü Richard H. Thaler ve edebiyat ödülünü yazar Kazuo İşiguro aldı.

Nobeli kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin avro) para ödülü de verildi.Ödül töreninin ardından yaklaşık bin 500 davetliye Nobel yemeği düzenlendi. Yemeğe, İsveç Kraliyet ailesi, İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bakanlar, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül alanlar katıldı.Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) ise bugün Norveç'in başkenti Oslo'da ödülünü almıştı.


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