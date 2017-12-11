Flaş gelişme ABD'li komutanlar Ankara'ya geliyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaporotti bugün Ankara'ya gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşme yapacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaporotti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Her iki komutanın bu sürpriz ziyaretinde iki konu öne çıkacak. Edinilen bilgiye göre Suriye’deki ABD güçlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanı Votel'le, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG güçlerinin silahsızlandırılmsı konusu görüşülecek. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde PYD’ye artık silah verilmeyeceğini söylemişti. Washington’dan yapılan açıklamalarda PYD’nin elinde bulunan ve Türkiye’yi tehdit edebilecek silahların da geri alınacağı ile sürülmüştü. Votel'in Orgeneral Akar’la yapacağı görüşmede bu konuda ABD’nin ne gibi adımlar atacağı konusunda bilgi vermesi, Türk tarafının taleplerini dinlemesi bekleniyor. Türkiye, PYD’ye verilmiş olan tüm silahların geri alınmasını, ABD-PYD işbirliğinin sonlandırılmasını ve terör örgütünün Türkiye-Suriye sınır hattından tamamen çekilmesini istiyor.

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaporotti’nin ise PYD’nin silahsızlandırılmasının yanısıra Türkiye’nin sert tepkisini çeken NATO’da masa başı tatbikatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk’le ilgili olumsuz ifade ve görüntülerin yayınlanmasının da görüşüleceği öğrenildi. Scaparotti’nin bu kapsamda NATO içinde benzer bir durumun yaşanmaması için ülkesinin askeri boyutta aldığı önlemlerle ilgili bilgi paylaşması bekleniyor. Çirkin olayla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’den özür dilemişti.