AVED 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Balosu’nda büyük coşku

Avrupa Engelliler Derneği (AVED) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Günü’ne özel bir balo düzenledi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra- Avrupa Engelliler Derneği (AVED) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Günü’ne özel bir balo düzenledi.

Avrupa Engelliler Derneği (AVED) balosunda muhteşem anlar yaşandı. Sheri’s Hair&Beauty ana sponsorluğunda yapılan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Özel Balosu, The Selby Centre’de. coşkuyla gerçekleşti. Yardım balosunda Türkiye’den gelen sanatçı Ekin, Metin Öztem, Suat Sancar, Sinan Bozyel ve Naci Göçen’in sahne aldı.

KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar, Avrupa Engelliler Derneği (AVED) Başkanı Poyraz Veysal Çadır, Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Demir

Avrupa Engelliler Derneği (AVED) Başkanı Poyraz Veysal Çadır şunları söyledi:

“Dün Akşam Avrupa Engelliler Derneği olarak düzenlemiş oldugumuz dünya engelliler günü özel balomuza katilan ve bizlere destek sunan tüm yüreği güzel dostlara sonsuz teşekkür ediyoruz , En büyük destekçim Aved Yönetim Kurulu başkanımız ve sevgili eşim Şehriban Demir’e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyotum. Sizlerin arasında ve sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum desteklerininz için teşekkürler.

KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar

Baloda yoğun katılım gözlendi. KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar, Tulip Holidays’in sahibi Itır Sökmen, BDS Property Ökkeş Şako, Ali Rıza Aksu, organizatör Mehmet Karakuş gibi protokol davetlileri katıldı.

Şehriban Demir

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Demir, yaptıkları konuşmalarda şunları vurguladı:

“Yaşadığımız coğrafyada engelli olmak, hayata tutunmak, pozitif düşünmek, gerçekten çok zor. Ancak engelli anne olmak, engelli çocuğu, eşi evladı olmak bir kadın için çok daha zordur. Bizler dernek olarak engellerimizin bir gün değil her zaman hatırlanmasını, hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli çabanın ve özenin gösterilmesini gönülden istemekteyiz. Bu nedenle Avrupa Engelliler Derneği olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilerimizin çok güzel bir ortamda, çocuklarıyla, ailesiyle, engelli olmayan bireylerle güzel zaman geçirmesi için sosyal sorumluluk hissi ile bir gece

düzenledik. Avrupa Engelliler Derneği’nin önünde çok uzun bir yol var ama biz bir avuç gönüllü içimizdeki huzur ve mutlulukla, siz dostlarımızla her türlü zorluğu aşacağımıza ve engellilere daha çok yardım edeceğimize gönülden inanıyoruz”

Sanatçı Ekin’e plaket verildi

Sanatçı Suat Sancar’a plaket verildi