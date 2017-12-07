07/12/2017 18:53


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Kudüs'ü görüştü

cumhurbaşkanı erdoğan ve papa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Papa Franciscus'un bu akşam ABD'nin Kudüs kararına ilişkin bir görüşme yaptıkları öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çekti. Vicdan sahibi olan herkesin bu husustaki hassasiyetini hep birlikte ortaya koyması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus’a Kudüs’te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletti. Kudüs’ün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiğini belirttiler.

Kudüs konusunda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali anlamına gelecek girişimlere uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 günü İstanbul’da Olağanüstü İslam Zirvesi’ni düzenleyeceğini vurguladı. Görüşmede, Türkiye ve Vatikan arasındaki iyi ilişkillerin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.


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