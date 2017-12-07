Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kudüs'ü görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada Putin'in bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kudüs konusunda görüşeceklerini açıkladı

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu akşam Putinin Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı'nın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu'da oluşan durum masaya yatırılacak ifadesini kullandı.Daha önce Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini belirtti ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.