07/12/2017 12:17


Hakan Atilla’nın sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı

Hakan Atilla

ABD'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tutuklu olarak yargılanıyor

27 Mart tarihinde FBI ajanları tarafından gözaltına alınan Hakan Atilla’nın ilk sorgu anına ait görüntüler ortaya çıktı.Küçük bir odada sorgulanan Atilla, İngilizce başladığı savunmasına Türkçe olarak devam ederek, “Benim Reza ile hiçbir şahsi işlemim yok. Bankanın Reza’yla yapmış olduğu işlemler vardır. Benim şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika’da ne işim var? Aptala mı benziyorum.” diye konuştu.

KAYITLAR VAR

Hakan Atilla’nın bu sözleri üzerine, FBI ajanları da ellerinde Reza Zarrab ile aralarında geçen konuşmaların dinleme kayıtları olduğunu ifade ediyor.

HAKAN ATİLLA'NIN ÜZERİNİ ARAMIŞLAR

Hakan Atilla, sorgunun devamında “Elinizden geleni yapın. Ben hükümet görevlisiyim. Bu yüzden büyük ihtimalle bu davayı takip etmeyi isteyeceklerdir” ifadelerini kullanıyor.Görüntürde, FBI ajanlarının Hakan Atilla’nın üzerini aradığı da görülüyor.

 

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