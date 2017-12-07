07/12/2017 06:47


Kudüs'ün Müslümanlar için önemi nedir

Kudüs

Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler sürerken Kudüs'ün Müslümanlar için neden bu kadar önemli olduğu da araştırılıyor. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs Yahudiler için de önemli yapılara ev sahipliği yapıyor

Kudüs, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik için son derece kutsal yerleri barındırıyor. Müslümanlar için en kutsal yerlerden kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs Sahra’nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs’te. Şehir Yahudiler için en kutsal mekân olarak adlandırılan Ağlama Duvarı’na ev sahipliği yapıyor. Hıristiyanlar içinse Kudüs, bu kentte bulunan Kutsal Kabir Kilisesi’nin Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve gömüldüğü yer olduğuna inanıldığı için önemli.

İsrail, 1967’teki Altı Gün Savaşı’nda o zamana kadar Ürdün’ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs’ü işgal etti. 1980’de kabul ettiği kanunla da İsrail hükümeti, Kudüs’ü “bölünmez başkenti” ilan etti. İsrail devletine ait meclis, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs’te yer alıyor. Ancak İsrail’in bu kararı uluslararası alanda tanınmıyor. Hali hazırda büyükelçiliğini Kudüs’te tutan hiçbir ülke bulunmuyor.

ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in resmen başkenti olarak tanıyacağını seçim kampanyası vaatleri arasında saymıştı. Trump’ın bu planına yalnızca İslam dünyası değil, aynı zaman Avrupa Birliği, Rusya gibi güçler de karşı. Bu karar ile İsrail-Filistin barış sürecinin çıkmaza gireceği, bölgede bir intifada (isyan) sürecini tetikleyebileceği, Ortadoğu genelinde yeni bir şiddet dalgası yaratabileceği gibi endişeler dile getiriliyor.

 
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