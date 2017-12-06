Kemal Kılıçdaroğlu Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile görüştü

Türkiye anamuhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da.Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik konutunda görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Londra’da halkla buluşacak

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temaslarına bu sabah başladı. İngiliz bakan ile Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Bakan ile görüştükten sonra Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in büyükelçilik konutunda CHP heyeti için verdiği yemekli davete katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, Başkan yardımcısı Kazım gül, CHP İskoçya Başkanı Nihat Oymak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer aldığı heyet eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu, 6 Aralık 2017 tarihinde bu akşam Kuzey Londra’da halkla buluşacak Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’de yaşayan vatandaşlar ve partililere hitap edecek. Kılıçdaroğlu’na Genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz, PM üyeleri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Gülseren Onanç ve Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer eşlik edecek.

Büyük Buluşma Wood Green’de

CHP İngiltere ve İskoçya Birliği tarafından organize edilen bir dizi toplamntılara katılmak üzere Londra’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 19.00’da The Decorium salonunda halk buluşacak. CHP İngiltere Birliği, “tüm yurttaşlarımız davetlidir.” Davetlidir diyerek Kılıçdaroğlu ile buluşmaya çağrı yaptı.

Saat: 19:00

Tarih: 6 Aralık 2017

Adress; The Decorium, 22 Western Road , Woodgreen N22 6UH London

Yemekli buluşma için biletler £40 Bilet satış noktaları: Cemevi, Bozcader, Nills Furniture, Nurhaklılar derneği, İstanbul restaurant, evkur, Kitapevi.

Tel: Hasan Dikme 07801814981 Kazım Gül 07710505828 Sibel Alp 07710590062 Nihat Oymak 07879100000



Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, temasların ardından 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek.