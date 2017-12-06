06/12/2017 17:12


Hakan Atilla'nın avukatları Reza Zarrab'ı sorguluyor

reza Zarrab

Yargılama süreci devam eden Reza Zarrab Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanıyor

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Reza Zarrab New York'taki mahkemede ifade vermeye devam ediyor.Duruşma Türkiye saati ile 17.20'de başladı. Atilla’nın avukatları Zarrab’ı sorguluyor.

Avukatın, "Hakan Atilla tutuklandığında çok şaşırdığınızı söylemişsiniz." ifadesine Zarrab'ın 'Evet' yanıtını verdiği aktarılıyor.

Zarrab'ın, asla Hamaney'le görüşmediğini söylediği ve "Ayrıca hiçbir zaman [İran Cumhurbaşkanı] Sayın [Mahmut] Ahmedinejad'la da görüşmedim, hanımefendi" dediği iddia ediliyor.

Avukat Fleming'in, Yargıç Berman'a, "Sayın Yargıç, sanırım bugün ses kayıtlarını düzenlemiş bulunuyoruz." dediği iddia edildi.Sözü edilen kayıtlar dünkü duruşmada dinletilmemişti.

ZARRAB: HAKAN ATİLLA'NIN OFİSİNE GİTMEDİM

Mahkeme salonunda, savunmaya ait bir ses kaydı çalındığı ifade ediliyor. Ses kaydının, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Zarrab ve Atilla'nın yaptığı bir toplantının ardından, Zarrab ve Aslan'ın yaptığı bir telefon konuşmasına ait olduğu belirtiliyor."Bu arada Zarrab'a Atilla'nın ofisine hiç gitmediniz, değil mi?" diye sorulduğu iddia edildi. Zarrab ise "Hayır efendim, binanın hangi katında olduğunu bile bilmiyorum" diye yanıtladı.

 


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