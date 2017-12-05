İbrahim Tatlıses'in doktoru Deniz Baykal'ı tedavi edecek

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, bu sabah saatlerinde tedavisinin devamı için Almanya'ya götürüldü

Bir doktor ve üç yardımcı sağlık personelinin bulunduğu Bakanlığa ait uçak ambulans Almanya'ya götürülen Baykal'a, eşi Olcay Baykal ile kızı Aslı Baykal da eşlik etti. Baykal'ı Almanya'da Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.Baykal'ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkezde gerçekleştirilecek. Baykal'ın tedavisini, sanatçı İbrahim Tatlıses'in de tedavisini üstlenen Dr. Schaan yapacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, bugün yaptığı açıklamada, Baykal'ın hastanelerinde yaklaşık 7 hafta süren tedavisinin tamamlandığını belirterek, sabah saat 06.00 civarında Almanya'ya gitmek üzere hastaneden uğurladıklarını ifade etmişti.