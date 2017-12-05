Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Reza Zarrab ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli hariç 14 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir ihbar mailinde, gözaltındaki şüphelilerden Regaip A. ile birlikte çalıştıklarını ifade eden bir kişinin, Regaip A, Mustafa H. ve Sinem A'nın FETÖ’cü olduğunu belirterek, söz konusu kişilere görevden alınan FETÖ'cü bazı polislerin getirdikleri evrakları ABD’ye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada Zarrab'ın şirket bilgilerinin bulunduğu dijital verilerin elde edildiği belirtildi. Zanlıların dijital malzemelerinden ele geçirilen dokümanların incelendiği, bir şüphelinin telefonundan çıkan belgede, şüpheli Zarrab'ın Dubai'ye yerleşmek için araştırma yaptırdığına dair ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, Sarıyer’de, Zarrab'la bağlantılı olduğu belirtilen bir şirkette bazı evrakların yakılmak istendiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, buradan elde edilen bazı belgelere incelenmek üzere el konuldu.