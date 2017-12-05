05/12/2017 10:46


Hakim karşısına çıkacak akademisyenlere böyle destek oldular

Bu Suça Ortak Olmayacağız davası

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 148 akademisyen hakkında açılan davalar kapsamında 11 akademisyen hakim karşısına çıkacak

Davalar öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan gruplar, akademisyenlere destek açıklamaları yaptı. Gruplar, "Talebimiz ısrarcıyız. Bu suça ortak olmayacağız", "Akademi biat etmedi etmeyecek" yazılı pankartları açtı.

"55'E YAKIN İMZACI ARKADAŞIMIZ İŞİNDEN EDİLDİ"

Yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "11 Ocak 2016'da barış talebimizi dillendirdiğimiz ve hak ihlallerine karşı çıktığımız, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirinin yayınlanmasından bu yana birçok hukuk dışı uygulamaya maruz bırakıldık. Baskılar, linçler, gözaltılar ve tutuklamaların yaşandığı bu iki yıllık süreçte 500'e yakın imzacı arkadaşımız işlerinden edildi. Bugün barış talebimizden dolayı, 'terör propagandası yapmak' suçundan yargılandığımız davaların ilk gününde, aynı iddianameyle hepimize ayrı ayrı davalar açarak bizi yalnızlaştırma çabalarına inat, hep birlikte barış ve adalet sözümüzde ısrar ettiğimizi bir kez daha dillendirmek için buradayız. 7 Aralık'ta ve takip eden tüm dava günlerinde burada olmaya devam edeceğiz."  


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