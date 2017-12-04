TSK yavru kediye işkence görüntüleri ile ilgili inceleme başlattı

Erzincan Orduevi'nde bir askerin yavru kediye işkence ettiği görüntüler Türkiye'nin tepkisini çekti. T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken TSK da olayla ilgili inceleme başlattı

Erzincan Orduevi’nde çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi, binlerce kişi tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı.İhbarın değerlendirmesiyle T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı.Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan açıklama yaptı. Videoyla ilgili ilk olarak “Hemen tetkik ettireceğim, İlgileniyorum” mesajını paylaşan Soylu, daha sonra da “Adli ve idari soruşturma başlatıldı.” açıklamasında bulundu.