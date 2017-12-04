04/12/2017 08:14


Nerede olduğu merak edilen Zafer Çağlayan'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Zafer Çağlayan

A Haber Ankara Büro muhabir, Lamia Ayhan, Reza Zarrab'ın rüşvet vermekle suçladığı eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı

Hakkındaki iddialara rağmen sessizliğini koruyan Zafer Çağlayan’ın nerede olduğu merak edilirken, bazı internet sitelerinde yurtdışında olabileceğine yönelik iddialar gündeme getirilmişti. Ayhan, Twitter hesabından Çağlayan’la özel bir büro olduğu anlaşılan ortamda çekilmiş fotoğrafını 29 Kasım’da yayınladı. Davayla ilgili gelişmeler üzerine takipçileri Ayhan’ın paylaşımını mesajlar ve paylaşımlarla güncel hale getirdi. Topsakal bıraktığı görülen Zafer Çağlayan, uzun süredir gazetecilerin röportaj taleplerini geri çeviriyor.

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