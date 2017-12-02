02/12/2017 16:08


Sınırda korkutan deprem, halk sokağa döküldü

Türkiye-İran-Irak sınırı

İran'ın Türkiye sınırında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu

Deprem İran sınırındaki Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de hissedildi.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Türkiye'nin İran sınırında 4.7 büyüklüğündeki deprem, 14.57'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 1.48 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hissedilirken, Esendere beldesinde oturanlar evlerinden çıkarak sokakta bekledi. Depremde ilk belirlemelere hasar meydana gelmedi.

 


bombalı saldırı
Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu
Namık Kemal
Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı
Çağdaş G. K.
Türkiye ağlayan kadını konuşuyor
kadıköy
Kadıköy'de hareketli saatler, sahipsiz valiz panik yarattı
İlgili Haberler
Erkan İbiş

Deniz Baykal Almanya'ya götürülecek

Reza Zarrab

Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu

Nuriye Gülmen

Tutuklanan eğitimci Nuriye Gülmen tahliye edildi

Reza Zarrab

Reza Zarrab dahil yakınlarının mal varlığına el konuldu

Son Dakika Haberleri
bombalı saldırı

Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu

Namık Kemal

Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı

Çağdaş G. K.

Türkiye ağlayan kadını konuşuyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam