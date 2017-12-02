Sınırda korkutan deprem, halk sokağa döküldü

İran'ın Türkiye sınırında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu

Deprem İran sınırındaki Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Türkiye'nin İran sınırında 4.7 büyüklüğündeki deprem, 14.57'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 1.48 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hissedilirken, Esendere beldesinde oturanlar evlerinden çıkarak sokakta bekledi. Depremde ilk belirlemelere hasar meydana gelmedi.