02/12/2017 09:30


Deniz Baykal Almanya'ya götürülecek

Erkan İbiş

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğine dikkati çeken İbiş, "Kendisi yardımla ayakta durabiliyor, sandalyeye oturabiliyor. Baş, boyun, el, kol, bacak hareketleri bir önceki açıklamamıza göre daha iyi durumda." dedi.

Almanya'ya gidecek

Baykal'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının da devam ettiğini dile getiren İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek." ifadelerini kullandı. 

Baykal'a, basın açıklaması yapacaklarına ilişkin bilgi verdiklerini anlatan Prof. Dr. İbiş, kendisinin de basın mensuplarına, kamuoyuna ve tüm sağlık ekibine selam ve sevgisini ilettiğini aktardı. İbiş, basın mensuplarına Baykal'ın tedavisi süresince doğru haberin paylaşılması ve gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. 

Yurt dışındaki tedavinin ne kadar süreceğine ilişkin soru üzerine Prof. Dr. İbiş, "İki ay olduğunu söylüyorlar. Durumuna göre orada değerlendirilecektir." dedi. İbiş, tedavinin yapılacağı hastanedeki klinikte tadilat olduğunu ve onun tamamlanmasıyla Baykal'ın bu hastaneye gideceğini sözlerine ekledi.


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