Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu

İran asıllı iş adamı Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca da Zarrab ve yakınları hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zarrab ve irtibatlı olduğu kişilerin, yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna” dair bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Reza Zarrab ve diğer şüphelilerin gerek atılı suçu işleyip işlemediği husunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olmasından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olduğu dikkate alınarak, soruşturma çerçevesinde Reza Zarrab ile irtibatlı olan yakınlarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki hak ve alacaklarına, şirket hisselerine Kanun Hükmünde Kararname ve Ceza Muhakemesi Kanunu maddeleri uyarınca el konulmasına karar verildiği ifade edildi. Mal varlıklarına el konulan 23 kişinin arasında kızı Alara Sarraf da var. Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş hakkında ise bir karar çıkmadı.

40 MİLYON LİRA SERMAYELİ ŞİRKETLERİ VAR

Mal varlığına el konulan Reza Zarrab’ın Kanlıca’da iki adet yalısı, Kandilli’de bir köşkü var. 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya’nın ‘Kendi Evi’ tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de 3 süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası bulunuyor.

12 milyon dolarlık ‘Challenger 300 marka jeti olan Zarrab’ın 2008’den itibaren kurduğu ve şu anda faaliyette olan toplam sermayesi 40.2 milyon doları bulan 7 şirketi yer alıyor. Zarrab, ABD’ye gidişinden hemen önce tüm şirketlerde unvan değişikliğine gitti.

Yaklaşık 300 milyon liralık gayrimenkulü bulunan Zarrab’a ait şirketlerin mali durumu şöyle:

ROYSAR DENİZCİLİK: 2008’de kurulan şirkein sermayesi 5 milyon lira. Yönetim kurulu başkanı Reza Zarrab.

ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: 2010’da kurulan şirketin sermayesi de 5 milyon lira. Bu şirkette de yönetim kurulu başkanı Zarrab görülüyor.

ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ: 2011’de Volgam Gıda olarak kurulan şirketin sermayesi 500 bin lira. Kuyumculuk meslek grubu içerisinde yer alan şirkette de Zarrab yönetimde tek başına. Volgam Gıda TİM’in 2015’teki ihracat şampiyonu şirketler arasında yer almış ve bakanlardan ödül almıştı. 2015’te bu şirket Roysar’a dönüştü.

ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LTD ŞTİ: 2012’de kurulan bu şirkette kuyumculuk işi yapıyor. 5 milyon lira sermayeli şirketin yönetim kurulunda tek başına Zarrab var.

CAMERON DENİZCİLİK LTD ŞTİ: 2012 mayısında kurulan şirketin sermayesi 5 milyon lira. 2016’da şirket tasfiye sürecine girdi. Zarrab’ın bu şirketteki sermaye tutarı bir milyon 665 bin lira.

ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ: 2012’de kurulan şirketin sermayesi 15 milyon lira. Zarrab bu şirkette de yönetim kurulu başkanı. Şirketin genel müdürü Mustafa Özkan yakın bir zamanda istifa etti. Ancak ticaret sicile beyan verilmediği için istifası bir istifaname şeklinde verildi.

ROYSAR MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ: 2012 kasım ayında kurulan şirketin sermayesi 8 milyon lira. Zarrab yönetim kurulu başkanı.

AVUKATI: KARARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ

Zarrab Ailesi’nin avukatı Şebnem Eriş “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi. Eriş, sanatçı eşi Ebru Gündeş’in isminin listede olmamasıyla ilgiliyse şunları söyledi: “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum.”