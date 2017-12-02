02/12/2017 09:04


Tutuklanan eğitimci Nuriye Gülmen tahliye edildi

Nuriye Gülmen

Yayınlanan KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen’in tahliye edilmesine karar verildi

Gülmen yargılandığı davanın 6’ıncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen’in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi’ne akın etti.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

AÇLIK GREVİNE DEVAM EDECEK Mİ

Nuriye Gülmen’in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek "Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda" dedi.

Baba Şaban Gülmen ise, "Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir" diye konuştu.


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