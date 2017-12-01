Reza Zarrab dahil yakınlarının mal varlığına el konuldu

ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. ABD’de yargılanan ve şu sıralar ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Reza Zarrab; şarkıcı Ebru Gündeş ile evli. Karardaki ‘yakınlarının’ ifadesinin, Gündeş’in mal varlığını da kapsadığı iddia edilmişti ancak açıklanan listede Gündeş’in bulunmadığı öğrenildi. Listede Zarrab’ın Ebru Gündeş’ten olan çocuğu Alara Sarraf da yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin ve irtibatlı olduğu şahısların yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiğine, mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldığından şüpheli Rıza Sarraf ve diğer şüphelilerin, gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olması nedeniyle şüpheli Rıza Sarraf ile çocuğu Alara Sarraf'ın ve belirtilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlıklarına) el konulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.İŞTE MALVARLIĞINA EL KONULANLAR;Rıza Sarraf, Alara Sarraf, Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi, Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat. ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında el konulduğu öğrenildi. (Sözcu)