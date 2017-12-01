Almanya Adil Öksüz için yakalama kararı çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, FETÖ sanığı firari Adil Öksüz için yakalama kararı çıkarıldığını söyledi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 16 Temmuz sabahı yakalandı ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Serbest bırakılmasının ardından firar eden ve "FETÖ'nün sır kutusu" olarak nitelendirilen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer aldığı ve ihbar edene 4 milyon TL ödül verileceği açıklanmıştı.