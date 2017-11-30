Cumhurbaşkanından Reza Zarrab davasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu

Toplantıda 21 vekil söz istedi, 8 vekil konuştu. Söz alamayan 13 vekil ise bir sonraki toplantıya dahil edildi. Vekiller, illeriyle ilgili sorunları Erdoğan’a aktardı.

"DAVADAN NE ÇIKARSA ÇIKSIN BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda “İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Ambargoyu biz ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD’ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularına ilişkimiz var” dediği öğrenildi.

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına para gönderme iddiaları için de 'Bu hamlesinin bedelini ödeyecek' ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın “Beyefendi şunu söyledi, bunu söyledi” yönündeki duyumlarının ardından yaptığı uyarıların da toplantıda ele alındığı kaydedildi.

Erdoğan’ın bu konuya ilişkin söylediği sözlere toplantıda açıklık getirdiği öğrenildi. Toplantıda, Erdoğan’ın ‘herkesin kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı, başka makamlara sorumluluk atarak yapılacak bir bahanenin asla dikkate değer bulunmaması gerektiği’ yönünde bir değerlendirme yaptığı kaydedildi.