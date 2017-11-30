Denizbank Genel Müdüründen Zarrab'ın ifadeleri hakkında ilk açıklama

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın ifadelerine karşı açıklamalarda bulundu

Davada 3 bin sayfa iddianame olduğunu söyleyen Ateş, “BDDK ve bankalar bu iddianameyi satır satır inceledi. Listede birçok isim ve kurumun adı geçiyordu. Bunun sebebi de seçilecek jüri üyelerinin söz konusu isimlerle yakınlığı olmamasını sağlamaktı. Bu iddianamede Denizbank veya bir personelinin ismi geçmiyor. Zarrab ifadesinde altın ticaretini anlatıyor” dedi.

BİR TANE DÖVİZ İŞLEMİMİZ YOK

Ateş, şöyle konuştu: “2004’e kadar Türkiye’nin Hazine tarafından görevlendirilmiş altın takas bankası İş Bankası’ydı. Bu yıldan 2013’e kadar takas bankası Denizbank oldu. Bu tarihten sonra da Kuveyt Türk’e geçti. Takas bankaları altın işi yapan, altın borsalarına kayıtlı şirketlerin işlemini açmakla mükelleftir. Bu çerçevede altın hareketleri takas bankasından geçer. Ama bu demek değildir ki biz altını Dubai veya şemada görülen başka bir banka ile ilgili olarak yurtdışı edildiği ifade edilen, sonra altının gitmediği bunlar belgelerle tevsik edilir. Zaten bu belgeleri de BDDK her bankadan istedi ve inceledi. Bir tane yurtdışına döviz işlemimiz yoktur.

Bu soruşturmaya OFAC denen bir kurum yapıyor. Çok büyük bankalara ceza kesmiş bir kurum ABD’nin yaptırımlarını kontrol ediyor. OFAC’tan aslında Rusya yaptırımları ile ilgili Denizbank’ın istisna tutulmasına dair kendi görüşmelerimle sağladım. Rusya’ya yaptırımları dışında kaldık. OFAC ile yakın mesaimiz var. Önemli olan Paranın yurtdışı edilip bir takım işlemlerle yurtdışından getirilmesi konusunda hiçbir dahlimiz yok. ABD’de araştırılan konu isteyerek ve bilerek bu yaptırımlar delindi mi? Burada ne bilerek isteyerek ne bilmeden istemeden Denizbank’ın hiçbir işleme konu bir işlemimiz yok. Dubai’ye olan gönderimlerle ilgili.”

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Ateş sistemi şöyle özetledi: “Takas bankası görevi ve sıfatıyla bizim A kişisinden B kişisine bütün transferleri yaparız. Para uluslararası gönderim ise swift ile gider. Türk Lirası ile EFT ile gider. Bono ise ise takasbankla gider. Altın ise altının takas bankası ile gider. Bütün alışverişler takas bankası üzerinden olur. Biz de bu görevi Türkiye Cumhuriyeti hazinesi adına 2004-2013 arasında Denizbank olarak üslendik.”

Kaynak: Hürriyet