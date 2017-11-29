29/11/2017 18:42


ABD Başkanı Trump'tan şok eden İslamofobik paylaşımlar

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaştı.

AVRUPA-ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaştı.Trump'ın bu sabah Twitter'da Fransen'in hesabında yer alan 3 İslamofobik videoyu yeniden paylaşması tepki çekti.ABD Başkanının, bazı şiddet olaylarını içeren ve bunlardan Müslümanları sorumlu tutan ifadelerle yayınlanan videoları yeniden paylaşmasına Fransen'dan yanıt geldi.Fransen, yanıtında büyük harflerle "Bu videoları yeniden paylaşan Donald Trump'ın kendisidir ve yaklaşık 44 milyon takipçisi vardır! Tanrı seni esirgesin Trump! Tanrı Amerika'yı esirgesin!" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı Britain First (Önce Britanya) grubunun liderlerinden Jayda Fransen'in, Avrupa'da aşırı sağcıların düzenlediği eylemlere katıldığı ve Neo-Nazi görüşlere sahip olduğu biliniyor.


necdet sivasli
Zeytin, altın kadar değerlidir
Kardio Egzersizleri
Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir
fatih terim
Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu
Süper Lig besiktas galatasaray
Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi
ziraat turkiye kupasi
Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demir, işte ilk onbirler
İlgili Haberler
Reza Zarrab,

Reza Zarrab ekonomik sorunların üstüne tuz birer oldu

vize

AB'den Türkiye ile vizesiz seyahat açıklaması

hava harekatı

Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

Reza Zarrab

Reza Zarrab davasında son dakika gelişmesi

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Zeytin, altın kadar değerlidir

Kardio Egzersizleri

Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir

fatih terim

Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu

Süper Lig besiktas galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi

 Yazarlarımız
arzu sheridan

1920'lerde Paris

Herkese Merhabalar Tate Modern, ünlü ressam ve heykeltıraş Modigliani’nin eserlerini sergiliyor (23 kasim -2 nisan) Badem gözlü, uzun boyunlu, kolyeli portrelerinin yanı sıra Nu tabloları da ...

Devam