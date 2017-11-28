AB'den Türkiye ile vizesiz seyahat açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile vizesiz seyahat konusunda yakında müjde verebileceklerine işaret etti

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun bu yıl 8. kez düzenlediği Boğaziçi Zirvesi’nin açılışında konuşan Avramopoulos konuşmasında ”Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz kısa süre içinde. Bunun sorumlusu benim zaten. Artık son düzlüğe girdik. Türkiye ile yakın çalışıyoruz, yakın bir iş birliği içinde ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vizelerin kalkması gerçekleştiğinde insanların daha çok temas halinde olmasını sağlayacak, ortaklığımızı daha da güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.