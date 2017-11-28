28/11/2017 07:07


Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Asos bölgesinde terör örgütü PKK'ya 41 hedef düzenlenen hava harekatı sonucunda vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesine dün gece saatlerinde kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip etti. Harekata katılan uçaklar ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.


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