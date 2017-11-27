27/11/2017 19:29


Reza Zarrab davasında son dakika gelişmesi

Reza Zarrab

ABD'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Davada Hâkim Richard Berman, duruşmaya gelmeyen Reza Zarrab'ın yargılanmayacağını bildirdi

Hâkim Richard Berman jüri, seçim sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu söyledi.Hakim, “Sizin jürilik yapacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır” dedi.

Böylece Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliği ve anlaşma yaptığı kesinleşti.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI 

Reza Zarrab duruşmaya katılmadı.

Duruşmanın ABD saati ile 09:15’te başlaması planlanıyordu. 12 kişilik jüri için 100 aday jüri gelmesi beklendi. Bu yüzden duruşma 2 saat geç başladı. Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla salona 10:40’ta girdi. Atilla’nın duruşma için takım elbise tercih ettiği gözlendi

10 dakika sonra ise hakim  yerini aldı. Ardından jüri adayları salona alındı.

Aday jürilerin sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salonda video konferans yoluyla takip etti.

Hâkim Richard Berman, aday jürileri tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Hakimin bu sırada önden 2. sırada oturan Atilla’yı tarif ederek sorması dikkat çekti.


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