27/11/2017 16:55


Nuriye Gülmen hakkında karar verildi

Nuriye Gülmen

Açlık grevindeyken tutuklanan Nuriye Gülmen için bugün savcı serbest bırakılmasını talep etmişti. Gülmen hakkında mahkeme, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi

KHK ile görevinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve bir süre sonra da tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında, Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcı sabah açıkladığı mütalaada tahliye talep etmişti.

 

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