27/11/2017 14:02


Başbakan Yıldırım İngiltere'de May ile bir araya geldi

binali yıldırım ve theresa may

İngiltere'ye giden Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Downing Street'teki Başbakanlık binasında İngiliz mevkidaşı May tarafından karşılandı. Yıldırım ve May, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Görüşmede siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınacağı tahmin ediliyor. 

 


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