27/11/2017 06:56


Türkiye Mısır'daki saldırının ardından ulusal yas ilan etti

ulusal yas

Mısır'daki El Ravda Camisi'ne yönelik düzenlenen saldırıda 305 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişiyse yaralanmıştı. Türkiye, bunun ardından bugün için bir günlük milli yas ilan etme kararı aldı

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada bir günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin, “24 Kasım’da Mısır´da El Ravda Camisi´ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir” denildi.

 

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