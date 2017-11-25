Andrey Karlov suikastinde flaş tutuklama

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Âdem Akıncı tarafından yürütülen ve Türk-Rus işbirliğiyle sürdürülen soruşturmada yapımcı Hayreddin Aydınbaş, adliyeye getirilerek sorgulandı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Aydınbaş, “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Aydınbaş’ın, İstanbul’da yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında da örgütün “Bölge Tarama Mesullerinden (BTM)” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi. Aydınbaş’ın örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği ancak 2008 yılından sonra örgütten koptuğunu iddia ettiği belirtilirken, savcılığın bu iddiayı inandırıcı bulmadığı kaydedildi. Aydınbaş'ın örgütün Rusya yapılanmasında görevli isimler arasında değerlendirdiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonrası Aydınbaş'ın 2012-13 yıllarında firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile de telefon trafiğinin olduğu bildirildi.