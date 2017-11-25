Batum'da otel cayır cayır yandı çok sayıda ölü var

Türkiye sınırına 17 kilometre uzak olan Batum'daki Leogrand Otel’de dün saat 21.00 civarında çıkan yangında aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti

Otelin kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında,alevler kısa süredeÿüst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi.

Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.