Donald Trump YPG'ye silah verilmeyeceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yaptı

Çavuşoğlu, iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin şunları söyledi: YPG'nin böyle bir oluşumda (Suriye Halkları Kongresi) yer almaması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a iletti. Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan birisi de ABD'nin YPG'ye verdiği silahlardır. YPG'ye verilen silahlar konusundaki rahatsızlık Trump'a yeniden iletildi, görüşmede Trump net şekilde bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceği talimatı verdiğini söyledi. PYD/YPG'ye bundan sonra silah verilmeyeceği sözünün net şekilde verilmesi bizi memnun etti, uygulamada da bunu görmek istiyoruz Görüşmede ABD ile vize sorununun artık tamamen kaldırılması konusundaki düşüncemiz de Trump'a iletildi Böyle (vize sorunu) gereksiz konuların iki ülke arasında olmaması gerektiğini vurguladık.