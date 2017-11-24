24/11/2017 15:18


ABD Başkanından Erdoğan hakkında peş peşe paylaşım

trump ve erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili peş peşe paylaşımlarda bulundu

Trump ilk tweet'inde "Bu sabah, Orta Doğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik" ifadesini kullandı.Trump, Orta Doğu'da kaybedilen hayatların ve 6 trilyon doların telafisi olmadığını ancak bunun üstesinden geleceğini söyleyerek bir önceki Obama yönetiminin Orta Doğu politikasını isim vermeden eleştirdi. 

Trump attığı ikinci tweet'te ise Türkiye ile yapacağı görüşmenin ardından Tiger Woods ve Dustin Johnson ile Trump National Golf Klübü'nde golf oynayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, başkan adayı olduğu dönemden bu yana, bir önceki Obama yönetiminin Orta Doğu'da büyük bir karmaşa bıraktığını iddia ediyor. ABD'nin başkenti Washington D.C., Türkiye'nin sekiz saat gerisinde bulunuyor.


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