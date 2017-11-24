24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Çocukları küçük yaşlardan itibaren eğiten ve onlara pek çok şeyi öğreten öğretmenlerimiz toplumumuzda çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü onlar zamanı geldiğinde öğrencileriyle ailelerinden fazla zaman geçirir ve onların her sorununda yanında olur. Bu yüce mesleği icra eden Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarız

Dünyanın diğer ülkelerinde 5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu sebeple Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanır.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür. Bu sebeple Öğretmenler Günü'nün 5 Ekim'de kutlanması tavsiye edilmiştir.Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.