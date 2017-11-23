23/11/2017 19:36


Black Friday (Kara Cuma) anlamı nedir

Black Friday

Black Friday (Kara Cuma) son günlerde en çok kullanılan ifadelerden biri. Ancak pek çok kişi bu günün ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte detaylar

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günü. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk gelir. Bu sene bu tarih 23 Kasım'ı 24'üne bağlayan gece oluyor.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiş. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşanmış. Bu nedenle günün ismi "black" yani kara olarak kalmış. Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte.2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday gününde, çoğunlukla markalar stoklarını tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.


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