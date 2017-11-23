23/11/2017 14:16


Saffet Sancaklı'dan Nur Yerlitaş'a yönelik sert sözler

Saffet Sancaklı

MHP'li vekil Saffet Sancaklı, 'Şehitler, mehitler' şeklindeki skandal sözlerin sahibi Nur Yerlitaş hakkında sert açıklamalarda bulundu

MHP Kocaeli Milletvekilili Saffet Sancaklı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: Büyük Türk milletine... Öncelikle bilinmesini isterim ki 21.11.2017 tarihinde malum şahsın ekranlarda ahlak dışı sözlerine karşı yaptığım açıklama sadece Boşnak kökenli bir Türk evladı olmamla sınırlı olmayıp büyük Türk milleti ailesine mensup her bir değerli şahsiyetin gösterdiği tepkiye tercüman olmak içindi. Basın açıklama metnimi tam okuyanlar görecekler ki, malum şahıs ve bu şahsa benzer tiplerin ekranlarda veya kamuoyunda rağbet görmemesi hususunda tüm medya sahiplerini dikkatli ve tedbirli olmaya çağırmakla birlikte kamuoyunu da bu tipler karşısında daha hassas olmaya davet etmiştik. Şehitlerimize dil uzatan Nursuz Yersiz Taşlar da, gazilerimize saygısızlık yapan holiganlar da bu kapsamdadır.

Milletimizin bu tiplere olan toplumsal tepkilerini daha yakından takip ederek görmenin de memnuniyetini yaşıyorum. İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuurunun milletimizin gönlünde artarak devam ettiğini görmekten ayrıca kıvanç duyuyorum.Şahsen TBMM'de milli bir sporcu ve ülkücü kimliğimle bana yüklenen toplumsal sorumlulukların iliklerime kadar farkındayım. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortası olan, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Partimiz MHP ve ülkücü hareketin birer neferi olarak milli vicdanın sözcüsü ve milli-manevi değerlerin koruyucusu olmaya her alanda devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."


Diş ağrısı
Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı
iPhone SE 2
iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak
Ertan Aydın
Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi
Jens Stoltenberg
NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderini şaşırtan hareket kürsüye çıkarak öptü
İlgili Haberler
Fetullah Gülen

Türkiye Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderdi

bedelli askerlik

Milli Savunma Bakanından bedelli askerlik açıklaması

Rasim Ozan Kütahyalı

Kütahya Baro Başkanından Rasim Ozan'a yönelik sert sözler

Bosna kasabı

'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
Diş ağrısı

Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı

iPhone SE 2

iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak

Ertan Aydın

Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi

Jens Stoltenberg

NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam