23/11/2017 12:06


Türkiye Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderdi

Fetullah Gülen

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD’ye 7 talepname ve bir de tutuklama talebi gönderildiğini açıkladı

Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017’de olmak üzere ABD’ye 7 adet iade talepnamesi gönderilmiştir” dedi.

Ayrıca 1 adet de geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyleyen Gül, şöyle devam etti:

“Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir.”


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