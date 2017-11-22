Milli Savunma Bakanından bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik ile ilgili bir açıklama yaptı

Füze savunma sistemleri ile ilgili açıklama yapan Canikli, "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Hem S400'ler için hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Canikli bedelli askerlikle ilgili ise "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil" açıklamasında bulundu.