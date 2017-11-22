'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu

Bosna kasabı olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında müebbet hapis cezası verildi

Ratko Mladic'in yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Mahkeme, Mladic'in 1995'teki Srebrenitsa katliamıyla soykırıma 'katkıda' bulunduğunu ve insanlığa karşı suç işlediğini kabul etti.

Reuters haber ajansına konuşan Mladic'in avukatı, Bosna Kasabı'nın tansiyonu yükseldiği için kararın ertelendiğini söyledi. Dakikalar sonra gelen bir başka haberde ise Mladic'in duruşma salonunda bağırması nedeniyle duruşmadan çıkarıldığı ifade edildi.Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’da soykırım yapıldığına hükmetti.