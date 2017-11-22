Gazeteci Ali Tarakçı'yı vuran kişi yakalandı

Gazeteci Ali Tarakçı’yı geçtiğimiz günlerde yaralayan V.K’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı

Ali Tarakçı'yı yaralayan kişileri bulmak için yapılan çalışmalarda, saldırganların kullandığı beyaz renkli araç belirlendi. Aracın plakasının sahte olduğu anlaşıldı. T. E. isimli şüphelinin aracı kullandığı, V. K. isimli şüphelinin de araçtan inerek Tarakçı’ya ateş ettiği tespit edildi.Cinayet Büro ekipleri, adreslerini belirlediği T. E. ve R. Y’yi Esenyurt’ta yakaladı. T. E’nin isimli evinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçti. V. K’da Avcılar’da yakalandı. 3 kişinin sorguya alındığı bildirildi.

ALİ TARAKÇI KİMDİR

1964 Sinop doğumlu olan Ali Tarakçı'nın kendi sitesinde yer alan bilgiler şöyle:1980 darbesinden sonra, aranırken 4 Kasım tarihinde yakalandı. 46 günlük gözaltından sonra, bir yıla yakın tutuklu kaldı. Yargılandığı davadan beraat etti.TKP ve TBKP yöneticiliği yapan Ali Tarakçı, daha sonra Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) kurucuları arasında yer alarak, Avcılar İlçesi, İstanbul İl Yöneticiliği ve MYK Üyeliği yaptı.YDH’nın feshi Barış Partisi’yle birleşmesinin ardından İstanbul İl Yöneticiliği, 1998 yılında MYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Halen Akit TV’de tartışma programı yapıyor.