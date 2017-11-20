20/11/2017 09:43


Gazeteci Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradı

Ali Tarakçı

Gazeteci Ali Tarakçı, aracıyla seyir halinde iken başka bir sürücü tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre sürücü, Tarakçı'ya oğlunun gözü önünde adeta kurşun yağdırdı

Olayın ardından ayağından hafif şekilde yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

Duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gelen bir vatandaş, "Sabah odadaydım, silah sesini duydum dışarı çıktım. Adam vurulduğunu duydum, sonra olay yerine geldim kanlar içindeydi adam. İki el silah sesi duydum. Geldiğimde yaralı aracın içinde kafası koltuğa doğru yatıktı. Bayağı bir kan içindeydi. Ambulans geldi, sonra hastaneye götürdüler" dedi.

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

1964 Sinop doğumlu olan Ali Tarakçı'nın kendi sitesinde yer alan bilgiler şöyle:1980 darbesinden sonra, aranırken 4 Kasım tarihinde yakalandı. 46 günlük gözaltından sonra, bir yıla yakın tutuklu kaldı. Yargılandığı davadan beraat etti.

TKP ve TBKP yöneticiliği yapan Ali Tarakçı, daha sonra Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) kurucuları arasında yer alarak, Avcılar İlçesi, İstanbul İl Yöneticiliği ve MYK Üyeliği yaptı.

 

YDH’nın feshi Barış Partisi’yle birleşmesinin ardından İstanbul İl Yöneticiliği, 1998 yılında MYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Halen Akit TV’de tartışma programı yapıyor. 


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